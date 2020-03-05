Манчестер Юнайтед продлил контракт со своим голкипером

«Манчестер Юнайтед» сообщил о продлении контракта с вратарем Ли Грантом. Новый контракт клуба с 37-летним английским голкипером будет действовать до окончания сезона 2020/21.
Сейчас Ли Грант восстанавливается от травмы руки. Он может вернуться в строй до конца нынешнего сезона. Вратарь не провел ни одного матча в АПЛ, зато принял участие в одном поединке Лиги Европы против «Астаны», где пропустил два гола (1:2).
Опытный Ли Грант играл в клубах «Дерби Каунти», «Олдхэм», «Шеффилд Уэнсдей», «Бернли», «Сток Сити». С июля 2018 года защищает цвета клуба «Манчестер Юнайтед».
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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