Металлург Запорожье проведет контрольный матч с китайским клубом

Клуб Первой лиги не пугает угроза коронавируса

  • 05.03.2020 14:25
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Металлург Запорожье проведет контрольный матч с китайским клубом
© mfcmetalurg.com

Сегодня, 5 марта клуб Первой лиги «Металлург» Запорожье во время сбора в турецком Белеке проведет контрольный матч против китайского «Чаньчунь Ятай». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прошлом сезоне «Чаньчунь Ятай» стал пятым во втором дивизионе чемпионата Китая. Ранее этот клуб уже встречался в контрольном матче в Турции с «Днепром-1», и победил со счетом 2:1.

«Металлург» Запорожье после 19 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Первой лиги с 11 очками в активе.

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Источник — ФК Металлург Запорожье

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