Металлург Запорожье проведет контрольный матч с китайским клубом

Сегодня, 5 марта клуб Первой лиги «Металлург» Запорожье во время сбора в турецком Белеке проведет контрольный матч против китайского «Чаньчунь Ятай». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прошлом сезоне «Чаньчунь Ятай» стал пятым во втором дивизионе чемпионата Китая. Ранее этот клуб уже встречался в контрольном матче в Турции с «Днепром-1», и победил со счетом 2:1.

«Металлург» Запорожье после 19 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Первой лиги с 11 очками в активе.