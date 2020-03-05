Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Главный цифры и факты минувшего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» празднует 5-подряд викторию на своем поле (мячи 13-2).

Горняки одерживают 20-ю победу во всех турнирах под руководством Луиша Каштру (ЧУ - 18, ЕК - 2).

Домашняя беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 30 игр (+25=5).

Исмаили становится 9-м бразильским легионером, проведшим 200 матчей за «Шахтер» (ЧУ - 132, КУ - 18, СК - 5, ЕК - 44).

70-й мяч в украинской карьере забивают Евгений Коноплянка (ЧУ - 38, КУ - 2, ЕК - 9, СУ - 21) и Тайсон (ЧУ - 46, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 17), ставший 6-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа.

Тайсон забивает за «Шахтер» 50-й мяч во всех турнирах (ЧУ - 33, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 10), а Сергей Кривцов - 10-й в УПЛ.

«Динамо» проводит 850-й матч в чемпионатах Украины.

Киевляне продлевают свою домашнюю голевую серию до 15 игр.

Алексей Михайличенко празднует 100-ю викторию на тренерском посту. Под его руководством 88 побед во всех официальных турнирах одержали динамовцы, 12 - национальная сборная.

55-й мяч в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 42, КУ - 2, ЕК - 8, СУ - 3).

Рекордная для сезона-2019/20 безничейная серия «Колоса» достигает 13 матчей (+5-8).

«Заря» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 5-1).

Луганчане обходятся без мировых 11 игр кряду (+9-2).

Никита Каменюка становится первым игроком черно-бело-красных, проведшим 250 матчей в чемпионатах Украины.



ФК Заря. Никита Каменюка

«Львов» проводит 40-й безголевой поединок, в том числе 20-й - в гостях.

Сине-золотые не могут взломать оборону «Зари» 318 минут кряду.

«Десна» 4-й раз подряд берет верх над «Олимпиком» (мячи 6-2).

Подопечные Александра Рябоконя одерживают первую волевую победу в элитном дивизионе.

Северяне обновляют клубное достижение, продлив гостевую безничейную серию до 14 игр (+8-6).

«Олимпик» терпит в общем 6-е поражение подряд (мячи 3-12), а на своем поле - 4-е (мячи 3-8), повторяя личный антирекорд.

«Александрия» выигрывает у «Карпат» в общем 5-й раз подряд (мячи 12-3), а в гостях - 3-й (мячи 8-1).

Черно-желто-зеленые одерживают 10-ю крупную победу в элитном дивизионе.

Максим Третьяков оформляет 2-й дубль александрийцев в ворота «Карпат». При этом первый его гол оказывается 10-м для черно-желто-зеленых в гостевых баталиях с зелено-белыми, а второй - 200-м для команд Владимира Шарана в чемпионатах Украины.

Евгений Банада, ставший автором 30-го гола «Александрии» «Карпатам», забивает 16-й мяч в премьер-лиге и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Виталия Пономаря.

10-й мяч в чемпионатах Украины в рядах александрийцев забивает Артем Ситало.

«Карпаты» терпят 10-е поражение в УПЛ при Романе Санжаре.

Зелено-белые продлевают свою безвыигрышную серию до 14 матчей (=4-10), повторяя личный антирекорд 18-летней давности.

«Львы» пропускают 10 игр подряд.

150-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Роман Санжар (+36=39-75, 135-230).

«Мариуполь», нанесший 3-й разгром «Ворскле», празднует 30-ю крупную победу в премьер-лиге.

Полтавчане обновляют личный антирекорд, потерпев 9-е поражение подряд на чужих полях (мячи 2-23).

Общая безничейная серия бело-зеленых достигает 11 игр (+3-8), а гостевая - 12 (+2-10).

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Юрий Панькив («Александрия»), 100-й - Кирилл Петров («Колос»), 1-й - Никола Василь, Андрей Цыганик (оба - «Заря») и Алексей Хахлев («Карпаты»).



ФК Александрия. Юрий Панькив

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Антон Каниболоцкий, в 3-м - Василий Прийма (оба - «Карпаты»), во 2-м - Лукас Тейлор («Днепр-1»).

1-й мяч в премьер-лиге забивает Леван Арвеладзе (в 32-й игре).

2-й дубль в карьере делает Максим Третьяков.

В 3-м матче подряд не уходит с поля без гола 20-летний форвард «Днепра-1» Владислав Супряга.

4-й одиннадцатиметровый из 4-х реализовывает Максим Третьяков, 2-й из 2-х - Владислав Супряга.

Голкипер «Львова» Богдан Сарнавский выигрывает в чемпионатах Украины 7 пенальтийских дуэлей из 12.

1-ю красную карточку в карьере получают Назарий Муравский (во 2-й игре) и Евгений Задоя (в 16-й).

70-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем сезоне Денис Васин («Ворскла») и Антон Братков («Львов»), 60-й - Артем Козак («Карпаты») и Кирилл Петров («Колос»), 50-й - Артем Шабанов («Динамо»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ