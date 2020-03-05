ЦИФРА ДНЯ. Cарнавский парировал 7 из 12 пенальти в карьере

В поединке с «Зарей» голкипер «Львова» отразил два удара с «точки»

  • 05.03.2020 12:01
  • 1073 просмотра
  • 2 комментария
ЦИФРА ДНЯ. Cарнавский парировал 7 из 12 пенальти в карьере
© facebook.com/FCZoryaLuhansk. Богдан Сарнавский

Героем матча «Заря» - «Львов» (2:0) стал голкипер сине-золотых Богдан Сарнавский, парировавший два пенальти. На 73-й минуте он отразил удар Артема Громова, а на 90+3-й - Богдана Леднева.

В истории чемпионатов Украины подобный подвиг ранее удавался только восьми вратарям (Андрею Глущенко - дважды). Причем последний раз еще в ноябре 2010 года.

К слову, в УПЛ Богдан Сарнавский выиграл 7 пенальтийских дуэлей из 12. Шесть ударов с «точки» отбил сам, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.

Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Счет

17.06.1992

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса

Металлист (г)

2:0

28.03.1993

Олег СУСЛОВ

Черноморец

Торпедо (г)

1:0

03.04.1994

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

Динамо (г)

0:3

20.05.1995

Георгий БАБУАДЗЕ

Темп

Металлург З (г)

0:2

17.06.1999

Андрей ГЛУЩЕНКО

Звезда

Металлург Д (г)

0:1

11.06.2002

Андрей ГЛУЩЕНКО

Металлург З

Металлург Д (г)

1:3

06.05.2007

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков

Шахтер (г)

2:1

25.10.2008

Александр БАНДУРА

Таврия

Динамо (д)

1:3

27.11.2010

Игорь ЛИТОВКА

Севастополь

Динамо (г)

0:2

04.03.2020

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

Заря (д)

0:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.03.2020 12:24
    0
    САШО на ЧС феєрив.. Швейцарія підтвердить..
    Ссылка
    Evgeniy Karpus
    online
      Evgeniy Karpus, 05.03.2020 12:20
    0
    И где же, о Великий Сашо? Ну и Пяточкина нет в списке.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.03.2020 12:24
    0
    САШО на ЧС феєрив.. Швейцарія підтвердить..
    Ссылка
    Evgeniy Karpus
    online
      Evgeniy Karpus, 05.03.2020 12:20
    0
    И где же, о Великий Сашо? Ну и Пяточкина нет в списке.
    Ссылка
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