ЦИФРА ДНЯ. Cарнавский парировал 7 из 12 пенальти в карьере

Героем матча «Заря» - «Львов» (2:0) стал голкипер сине-золотых Богдан Сарнавский, парировавший два пенальти. На 73-й минуте он отразил удар Артема Громова, а на 90+3-й - Богдана Леднева.

В истории чемпионатов Украины подобный подвиг ранее удавался только восьми вратарям (Андрею Глущенко - дважды). Причем последний раз еще в ноябре 2010 года.

К слову, в УПЛ Богдан Сарнавский выиграл 7 пенальтийских дуэлей из 12. Шесть ударов с «точки» отбил сам, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.

Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины

Дата Вратарь Клуб Соперник Счет 17.06.1992 Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса Металлист (г) 2:0 28.03.1993 Олег СУСЛОВ Черноморец Торпедо (г) 1:0 03.04.1994 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс Динамо (г) 0:3 20.05.1995 Георгий БАБУАДЗЕ Темп Металлург З (г) 0:2 17.06.1999 Андрей ГЛУЩЕНКО Звезда Металлург Д (г) 0:1 11.06.2002 Андрей ГЛУЩЕНКО Металлург З Металлург Д (г) 1:3 06.05.2007 Рустам ХУДЖАМОВ Харьков Шахтер (г) 2:1 25.10.2008 Александр БАНДУРА Таврия Динамо (д) 1:3 27.11.2010 Игорь ЛИТОВКА Севастополь Динамо (г) 0:2 04.03.2020 Богдан САРНАВСКИЙ Львов Заря (д) 0:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ