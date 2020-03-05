ЦИФРА ДНЯ. Cарнавский парировал 7 из 12 пенальти в карьере

Героем матча «Заря» - «Львов» (2:0) стал голкипер сине-золотых Богдан Сарнавский, парировавший два пенальти. На 73-й минуте он отразил удар Артема Громова, а на 90+3-й - Богдана Леднева.
В истории чемпионатов Украины подобный подвиг ранее удавался только восьми вратарям (Андрею Глущенко - дважды). Причем последний раз еще в ноябре 2010 года.
К слову, в УПЛ Богдан Сарнавский выиграл 7 пенальтийских дуэлей из 12. Шесть ударов с «точки» отбил сам, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.
Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
17.06.1992
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса
|
Металлист (г)
|
2:0
|
28.03.1993
|
Олег СУСЛОВ
|
Черноморец
|
Торпедо (г)
|
1:0
|
03.04.1994
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
Динамо (г)
|
0:3
|
20.05.1995
|
Георгий БАБУАДЗЕ
|
Темп
|
Металлург З (г)
|
0:2
|
17.06.1999
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Звезда
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
11.06.2002
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Металлург З
|
Металлург Д (г)
|
1:3
|
06.05.2007
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков
|
Шахтер (г)
|
2:1
|
25.10.2008
|
Александр БАНДУРА
|
Таврия
|
Динамо (д)
|
1:3
|
27.11.2010
|
Игорь ЛИТОВКА
|
Севастополь
|
Динамо (г)
|
0:2
|
04.03.2020
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
Заря (д)
|
0:2
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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