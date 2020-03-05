Каменюка провел 250-й матч за Зарю в чемпионатах Украины

«Заря» стала 10-м клубом, получившим представительство в «Клубе 250»

  • 05.03.2020 10:57
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Каменюка провел 250-й матч за Зарю в чемпионатах Украины

Поединок против «Львова» (2:0) стал 250-м для Никиты Каменюки в чемпионатах Украины в составе «Зари». Он стал первым игроком луганчан, достигшим этого рубежа. На две с половиной сотни матчей Никите, дебютировавшему в рядах черно-белых-красных 23 июля 2006 года в гостевой встрече с «Харьковом», понадобилось 13 лет 7 месяцев и 10 дней.

К слову, «Заря» стала 10-м клубом элитного дивизиона, чьи игроки получили прописку в «Клубе 250».

Юбилейные матчи Никиты Каменюки за «Зарю» в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

23.07.2006

Харьков (г)

2:2

50-й

08.08.2009

Карпаты (г)

0:4

100-й

24.04.2011

Металлург Д (д)

0:2

150-й

02.12.2012

Арсенал (г)

1:0

200-й

16.05.2015

Карпаты (д)

1:1

250-й

04.03.2020

Львов (д)

2:0

Рекордсмены-гвардейцы клубов УПЛ (не менее 250 матчей)

Клуб

Игрок

Матчи

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

Шахтер

Дарио СРНА

339

Металлист

Александр ГОРЯИНОВ

331

Металлург Д

Вячеслав ЧЕЧЕР

321

Днепр

Руслан РОТАНЬ

316

Ворскла

Арменд ДАЛЛКУ

292

Карпаты

Игорь ХУДОБЯК

278

Таврия

Андрей ОПАРИН

263

Арсенал/ЦСКА

Виталий РЕВА

262

Заря

Никита КАМЕНЮКА

250

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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