Каменюка провел 250-й матч за Зарю в чемпионатах Украины

Поединок против «Львова» (2:0) стал 250-м для Никиты Каменюки в чемпионатах Украины в составе «Зари». Он стал первым игроком луганчан, достигшим этого рубежа. На две с половиной сотни матчей Никите, дебютировавшему в рядах черно-белых-красных 23 июля 2006 года в гостевой встрече с «Харьковом», понадобилось 13 лет 7 месяцев и 10 дней.

К слову, «Заря» стала 10-м клубом элитного дивизиона, чьи игроки получили прописку в «Клубе 250».

Юбилейные матчи Никиты Каменюки за «Зарю» в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 23.07.2006 Харьков (г) 2:2 50-й 08.08.2009 Карпаты (г) 0:4 100-й 24.04.2011 Металлург Д (д) 0:2 150-й 02.12.2012 Арсенал (г) 1:0 200-й 16.05.2015 Карпаты (д) 1:1 250-й 04.03.2020 Львов (д) 2:0

Рекордсмены-гвардейцы клубов УПЛ (не менее 250 матчей)

Клуб Игрок Матчи Динамо Александр ШОВКОВСКИЙ 426 Шахтер Дарио СРНА 339 Металлист Александр ГОРЯИНОВ 331 Металлург Д Вячеслав ЧЕЧЕР 321 Днепр Руслан РОТАНЬ 316 Ворскла Арменд ДАЛЛКУ 292 Карпаты Игорь ХУДОБЯК 278 Таврия Андрей ОПАРИН 263 Арсенал/ЦСКА Виталий РЕВА 262 Заря Никита КАМЕНЮКА 250

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ