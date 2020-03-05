Каменюка провел 250-й матч за Зарю в чемпионатах Украины

Поединок против «Львова» (2:0) стал 250-м для Никиты Каменюки в чемпионатах Украины в составе «Зари». Он стал первым игроком луганчан, достигшим этого рубежа. На две с половиной сотни матчей Никите, дебютировавшему в рядах черно-белых-красных 23 июля 2006 года в гостевой встрече с «Харьковом», понадобилось 13 лет 7 месяцев и 10 дней.
К слову, «Заря» стала 10-м клубом элитного дивизиона, чьи игроки получили прописку в «Клубе 250».
Юбилейные матчи Никиты Каменюки за «Зарю» в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.07.2006
|
Харьков (г)
|
2:2
|
50-й
|
08.08.2009
|
Карпаты (г)
|
0:4
|
100-й
|
24.04.2011
|
Металлург Д (д)
|
0:2
|
150-й
|
02.12.2012
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
200-й
|
16.05.2015
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
250-й
|
04.03.2020
|
Львов (д)
|
2:0
Рекордсмены-гвардейцы клубов УПЛ (не менее 250 матчей)
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Динамо
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
Шахтер
|
Дарио СРНА
|
339
|
Металлист
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
331
|
Металлург Д
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
321
|
Днепр
|
Руслан РОТАНЬ
|
316
|
Ворскла
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
292
|
Карпаты
|
Игорь ХУДОБЯК
|
278
|
Таврия
|
Андрей ОПАРИН
|
263
|
Арсенал/ЦСКА
|
Виталий РЕВА
|
262
|
Заря
|
Никита КАМЕНЮКА
|
250
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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