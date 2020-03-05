В матче со Львовом за Зарю дебютировал боснийский голкипер

В поединке против «Львова» (2:0) место в воротах «Зари» впервые занял 24-летний боснийский голкипер Никола Василь. Он стал представителем 20-й страны, в том числе 12-й из дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины.

К слову, в рядах луганчан первые матчи в УПЛ провели стражи ворот еще двух государств: Бразилии (Луис Филипе), причем также против «Львова», и Молдавии (Андриян Богдан).

Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Страна Дата Вратарь Клуб Соперник Счет Словакия 07.04.2002 Ян ЗОЛНА Металлург З Таврия (д) 0:2 Польша 16.03.2002 Войцех КОВАЛЕВСКИ Шахтер Ворскла (д) 4:0 Хорватия 12.07.2003 Стипе ПЛЕТИКОСА Шахтер Металлург З (г) 3:0 Чехия 15.07.2004 Ян ЛАШТУВКА Шахтер Динамо (г) 2:0 Сербия 04.04.2005 Владимир МИЧОВИЧ Таврия Карпаты (д) 1:0 Албания 22.09.2007 Исли ХИДИ Кривбасс Закарпатье (г) 3:2 Сенегал 10.07.2010 Исса НДОЙЕ Волынь Ворскла (д) 0:4 Германия 04.03.2011 Сеад РАМОВИЧ Металлург З Ильичевец (д) 0:4 Македония 06.03.2011 Мартин БОГАТИНОВ Карпаты Арсенал (г) 2:2 Бразилия 30.09.2018 ЛУИС ФИЛИПЕ Заря Львов (д) 0:0 Косово 03.03.2019 Бетим ХАЛИМИ Олимпик Арсенал (д) 0:1 Босния 04.03.2020 Никола ВАСИЛЬ Заря Львов (д) 2:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ