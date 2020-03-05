В матче со Львовом за Зарю дебютировал боснийский голкипер

В поединке против «Львова» (2:0) место в воротах «Зари» впервые занял 24-летний боснийский голкипер Никола Василь. Он стал представителем 20-й страны, в том числе 12-й из дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины.
К слову, в рядах луганчан первые матчи в УПЛ провели стражи ворот еще двух государств: Бразилии (Луис Филипе), причем также против «Львова», и Молдавии (Андриян Богдан).
Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Словакия
|
07.04.2002
|
Ян ЗОЛНА
|
Металлург З
|
Таврия (д)
|
0:2
|
Польша
|
16.03.2002
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
Хорватия
|
12.07.2003
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
Шахтер
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
Чехия
|
15.07.2004
|
Ян ЛАШТУВКА
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
2:0
|
Сербия
|
04.04.2005
|
Владимир МИЧОВИЧ
|
Таврия
|
Карпаты (д)
|
1:0
|
Албания
|
22.09.2007
|
Исли ХИДИ
|
Кривбасс
|
Закарпатье (г)
|
3:2
|
Сенегал
|
10.07.2010
|
Исса НДОЙЕ
|
Волынь
|
Ворскла (д)
|
0:4
|
Германия
|
04.03.2011
|
Сеад РАМОВИЧ
|
Металлург З
|
Ильичевец (д)
|
0:4
|
Македония
|
06.03.2011
|
Мартин БОГАТИНОВ
|
Карпаты
|
Арсенал (г)
|
2:2
|
Бразилия
|
30.09.2018
|
ЛУИС ФИЛИПЕ
|
Заря
|
Львов (д)
|
0:0
|
Косово
|
03.03.2019
|
Бетим ХАЛИМИ
|
Олимпик
|
Арсенал (д)
|
0:1
|
Босния
|
04.03.2020
|
Никола ВАСИЛЬ
|
Заря
|
Львов (д)
|
2:0
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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