ТЫМЧИК: «Во втором тайме включили больше скорости и дожали соперника»

Защитник «Зари» доволен победой над «Львовом»

  • 05.03.2020 10:18
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
ТЫМЧИК: «Во втором тайме включили больше скорости и дожали соперника»
© ФК Заря Луганск. Александр Тымчик

Защитник «Зари» Александр Тымчик прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Украины над «Львовом» (2:0).

«В первом тайме было тяжело. Мы пытались создавать моменты, но не все получалось. «Львов» хорошо перестраивался в обороне, кроме того, могли в первом тайме и пропустить, но повезло, что мяч попал в штангу. А во втором тайме включили больше скорости и дожали оппонента», - сказал Тымчик.

«Заря» – «Львов» – 2:0. Видео голов и обзор матча

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ВАДИМ(АНТРАЦИТ)
      ВАДИМ(АНТРАЦИТ), 05.03.2020 10:36
    0
    https://t.me/fczarya
    Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
    Ссылка
    ВАДИМ(АНТРАЦИТ)
    online
      ВАДИМ(АНТРАЦИТ), 05.03.2020 10:36
    0
    https://t.me/fczarya
    Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности