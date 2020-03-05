ТЫМЧИК: «Во втором тайме включили больше скорости и дожали соперника»

Защитник «Зари» Александр Тымчик прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Украины над «Львовом» (2:0).

«В первом тайме было тяжело. Мы пытались создавать моменты, но не все получалось. «Львов» хорошо перестраивался в обороне, кроме того, могли в первом тайме и пропустить, но повезло, что мяч попал в штангу. А во втором тайме включили больше скорости и дожали оппонента», - сказал Тымчик.

«Заря» – «Львов» – 2:0. Видео голов и обзор матча