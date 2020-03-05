ВИДЕО. Матч Ахмат — Зенит ознаменовался массовыми беспорядками

Поединок 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Зенит» (1:2) ознаменовался массовыми беспорядками.
В концовке встречи десятки болельщиков хозяев ринулись к фан-сектору гостей. Поклонникам «Ахмата» не понравилось, что некоторые фанаты «Зенита» обнажили торсы. Массовой драки удалось избежать только благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов.
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Источник — YouTube
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