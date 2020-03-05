Кубок Англии. Манчестер Сити сыграет с Ньюкаслом, Лестер — с Челси

Состоялась жеребьевка 1/4 финала престижного турнира

  • 05.03.2020 04:31
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Кубок Англии. Манчестер Сити сыграет с Ньюкаслом, Лестер — с Челси
© ФК Манчестер Сити

Состоялась жеребьевка поединков 1/4 финала Кубка Англии по футболу. На этом этапе турнира встретятся следующие пары:

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
«Норвич» — «Дерби Каунти»/«Манчестер Юнайтед»
«Лестер» — «Челси»

Поединок 1/8 финала между «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 5-го марта, в 21:45 по киевскому времени.

Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут в период с 20-го по 22-е марта. Точные даты будут известны позже.

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Источник — BBC

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