Кубок Англии. Манчестер Сити сыграет с Ньюкаслом, Лестер — с Челси

Состоялась жеребьевка поединков 1/4 финала Кубка Англии по футболу. На этом этапе турнира встретятся следующие пары:

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

«Норвич» — «Дерби Каунти»/«Манчестер Юнайтед»

«Лестер» — «Челси»

Поединок 1/8 финала между «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 5-го марта, в 21:45 по киевскому времени.

Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут в период с 20-го по 22-е марта. Точные даты будут известны позже.