Вербич — фанатам Динамо: «Спасибо, что вы всегда с нами»

26-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич тепло поблагодарил фанатов киевского клуба за поддержку.

«Спасибо, что вы всегда с нами», — написал Вербич в Instagram.

В текущем сезоне Беньямин провел за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, где он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.