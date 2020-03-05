Вербич — фанатам Динамо: «Спасибо, что вы всегда с нами»

26-летний словенский полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич тепло поблагодарил фанатов киевского клуба за поддержку.
«Спасибо, что вы всегда с нами», — написал Вербич в Instagram.
В текущем сезоне Беньямин провел за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, где он забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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