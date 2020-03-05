УАФ запустила видеопроект о сборной Украины

На официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола стартовал новый проект «Наша сборная». Проект будет рассказывать о буднях сборной Украины изнутри. Ознакомиться с результатом можно здесь.
Ранее сборная Украины пробилась в финальную стадию Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 12-го июня по 12-е июля в 12-ти европейских городах.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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