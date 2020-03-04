Реал Сосьедад вышел в финал Кубка Испании, обыграв клуб из Сегунды

В Испании состоялся полуфинал Кубка Короля 2019/20. После домашней победы (2:1) «Реал Сосьедад» на выезде нанес второе поражение клубу Сегунды «Мирандесу» (1:0) и вышел в финал турнира.
5 марта вторую путевку в решающий матч разыграют «Атлетик» Бильбао и «Гранада» (баски выиграли первую встречу дома – 1:0). Напомним, на стадии четвертьфиналов выбыли гранды испанского футбола: «Барселона», «Валенсия» и «Реал» Мадрид.
Кубок Испании
1/2 финала. Второй матч
«Мирандес» – «Реал Сосьедад» – 0:1
Гол: Оярсабаль, 41.
Первый матч – 1:2
Источник — Sport.ua
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