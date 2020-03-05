Цуренко получила баранку от россиянки, но собралась и выиграла матч

Украинская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира WTA 125k в Индиан-Уэллс

  • 05.03.2020 00:43
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Цуренко получила баранку от россиянки, но собралась и выиграла матч
© Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) выиграла матч 2-го круга турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллс (США).

В поединке 1/16 финала она сражалась с 16-й сеяной россиянкой Варварой Грачевой (WTA 100).

Цуренко получила баранку от соперницы, но собралась и выиграла в трех сетах матч, который длился 2 часа и 8 минут. 

WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. 1/16 финала

Варвара Грачева (Россия) [16] – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 4:6, 2:6.

На стадии 1/8 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Кэти Бутлер (Великобритания) – Анна Блинкова (Россия).

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Источник — Sport.ua

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