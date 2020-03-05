Цуренко получила баранку от россиянки, но собралась и выиграла матч

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) выиграла матч 2-го круга турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллс (США).
В поединке 1/16 финала она сражалась с 16-й сеяной россиянкой Варварой Грачевой (WTA 100).
Цуренко получила баранку от соперницы, но собралась и выиграла в трех сетах матч, который длился 2 часа и 8 минут.
WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. 1/16 финала
Варвара Грачева (Россия) [16] – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 4:6, 2:6.
На стадии 1/8 финала Цуренко сыграет с победительницей матча Кэти Бутлер (Великобритания) – Анна Блинкова (Россия).
Источник — Sport.ua
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