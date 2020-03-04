Егише МЕЛИКЯН: «Грустно и обидно, что проиграли и потеряли очки»

Главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал поражение в матче 21-го тура УПЛ от луганской «Зари» (0:2):
«Игра была хорошей и интересной. Поздравляю «Зарю» с заслуженной победой. У них хороший подбор игроков. Хорошая сильная игра. Они заслуженно выиграли.
Что касается нашей команды, мы сделали всё, что могли. Обидно, что проиграли и потеряли очки. Но у нас хорошая команда, хороший коллектив, проблем нет. Просто грустно, что проиграли сегодня».
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Источник — ФК Заря
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