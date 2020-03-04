Егише МЕЛИКЯН: «Грустно и обидно, что проиграли и потеряли очки»

Наставник «Львова» отметил, что игра с «Зарей» была хорошей и интересной

  • 04.03.2020 22:41
  • 437 просмотров
  • 1 комментарий
Егише МЕЛИКЯН: «Грустно и обидно, что проиграли и потеряли очки»
© ФК Заря. Егише Меликян

Главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал поражение в матче 21-го тура УПЛ от луганской «Зари» (0:2):

«Игра была хорошей и интересной. Поздравляю «Зарю» с заслуженной победой. У них хороший подбор игроков. Хорошая сильная игра. Они заслуженно выиграли.

Что касается нашей команды, мы сделали всё, что могли. Обидно, что проиграли и потеряли очки. Но у нас хорошая команда, хороший коллектив, проблем нет. Просто грустно, что проиграли сегодня».

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 22:48
    0
    3 дерби в конце сезона решат кто из вас больше хочет в первый дивизион
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 22:48
    0
    3 дерби в конце сезона решат кто из вас больше хочет в первый дивизион
    Ссылка
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