Андрей МЕДВЕДЕВ: «Сборная Украины в отличной форме»

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса против Тайваня, который состоится 6-7 марта в Запорожье:

«И морально, и физически наша команда готова. Ребята в отличной форме, настроение, как всегда, – на уровне. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Состав у соперников достаточно ровный, нет большой разницы между первым и пятым номерами. Все матчи будут игровыми, проходных матчей не будет, мы будем бороться за каждое очко».