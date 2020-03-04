Андрей МЕДВЕДЕВ: «Сборная Украины в отличной форме»

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса против Тайваня, который состоится 6-7 марта в Запорожье:
«И морально, и физически наша команда готова. Ребята в отличной форме, настроение, как всегда, – на уровне. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Состав у соперников достаточно ровный, нет большой разницы между первым и пятым номерами. Все матчи будут игровыми, проходных матчей не будет, мы будем бороться за каждое очко».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — UA:ПЕРШИЙ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.