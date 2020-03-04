Андрей МЕДВЕДЕВ: «Сборная Украины в отличной форме»

Капитан сборной Украины – о матче против Тайваня

  • 04.03.2020 19:45
  • 699 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Сборная Украины в отличной форме»
© ФТУ. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча Кубка Дэвиса против Тайваня, который состоится 6-7 марта в Запорожье:

«И морально, и физически наша команда готова. Ребята в отличной форме, настроение, как всегда, – на уровне. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Состав у соперников достаточно ровный, нет большой разницы между первым и пятым номерами. Все матчи будут игровыми, проходных матчей не будет, мы будем бороться за каждое очко».

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Источник — UA:ПЕРШИЙ

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.03.2020 19:59
    0
    Учитывая состав сборной... именно за очко.Отлично сказано, легенда !
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 04.03.2020 19:59
    0
    Учитывая состав сборной... именно за очко.Отлично сказано, легенда !
    Ссылка
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