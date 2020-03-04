Шахтер - Днепр-1: Пятов, Матвиенко и Мораес вернулись в основу на матч УПЛ

Лидеры команды вновь в составе

  • 04.03.2020 18:02
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Шахтер - Днепр-1: Пятов, Матвиенко и Мораес вернулись в основу на матч УПЛ
© twitter.com/fcshakhtar

Сегодня в 19:00 «Шахтер» в матче УПЛ сыграет против «Днепра-1». После поражения в минувшем тура от «Ворсклы», когда команда Луиша Каштру действовала частично резервным составом, наставник вернул в основу лидеров.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес

В запасе: Трубин, Болбат, Бондарь, Фернандо, Бондаренко, Марлос, Дентиньо

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко

В запасе: Клищук, Гуйе, Батагов, Коркишко, Тейлор, Булеца, Супряга

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Источник — Sport.ua

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