Шахтер - Днепр-1: Пятов, Матвиенко и Мораес вернулись в основу на матч УПЛ

Сегодня в 19:00 «Шахтер» в матче УПЛ сыграет против «Днепра-1». После поражения в минувшем тура от «Ворсклы», когда команда Луиша Каштру действовала частично резервным составом, наставник вернул в основу лидеров.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес
В запасе: Трубин, Болбат, Бондарь, Фернандо, Бондаренко, Марлос, Дентиньо
Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко
В запасе: Клищук, Гуйе, Батагов, Коркишко, Тейлор, Булеца, Супряга
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.