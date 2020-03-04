ФОТО. Жуниор Мораес начал писать по-украински

Форвард «Шахтера» и сборной Украины готовится к матчу УПЛ с «Днепром-1»

  • 04.03.2020 17:55
  • 1508 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Жуниор Мораес начал писать по-украински
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

32-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес настраивается на поединок 21-го тура УПЛ против «Днепра-1».

«Пусть благословит нас Бог!», — написал Мораес в Instagram на украинском языке. Ранее футболист писал исключительно на родном португальском.

Матч 21-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в среду, 4-го марта, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.03.2020 18:42
    0
    Треба його сало навчити гризти та гопока сігати!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.03.2020 18:42
    0
    Треба його сало навчити гризти та гопока сігати!
    Ссылка
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