ФОТО. Жуниор Мораес начал писать по-украински

32-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес настраивается на поединок 21-го тура УПЛ против «Днепра-1».

«Пусть благословит нас Бог!», — написал Мораес в Instagram на украинском языке. Ранее футболист писал исключительно на родном португальском.

Матч 21-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в среду, 4-го марта, в 19:00 по киевскому времени.