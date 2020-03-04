ФОТО. Жуниор Мораес начал писать по-украински

32-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес настраивается на поединок 21-го тура УПЛ против «Днепра-1».
«Пусть благословит нас Бог!», — написал Мораес в Instagram на украинском языке. Ранее футболист писал исключительно на родном португальском.
Матч 21-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Днепр-1» состоится в среду, 4-го марта, в 19:00 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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