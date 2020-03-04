Лион. Марта Костюк в парном разряде вышла в 1/4 финала турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк в парном разряде вышла в 1/4 финала турнира во французском Лионе.

Костюк вместе с Викторией Кужмовой обыграли дуэт Оксана Калашникова/Валерия Савиных в двух сетах - 6:2, 6:1.

В 1/4 финала Марта Костюк и Виктория Кужмова встретятся с дуэтом из Беларуси Вера Лапко/Лидия Морозова.