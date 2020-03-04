Барселона может купить Неймара за €180 миллионов

Каталонская «Барселона» полна решимости выкупить контракт 28-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара в летнее трансферное окно.

Возвращение бразильца — приоритетная цель для «блаугранас». «Барселона» готова заплатить за футболиста €180 миллионов.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

Летом 2017-го года «Барселона» продала Неймара в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона.