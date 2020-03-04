Барселона может купить Неймара за €180 миллионов

Возвращение бразильского форварда — приоритетная цель каталонского клуба

  • 04.03.2020 17:22
  • 2466 просмотров
  • 3 комментария
Барселона может купить Неймара за €180 миллионов
© ФК ПСЖ. Неймар

Каталонская «Барселона» полна решимости выкупить контракт 28-летнего бразильского форварда ПСЖ Неймара в летнее трансферное окно.

Возвращение бразильца — приоритетная цель для «блаугранас». «Барселона» готова заплатить за футболиста €180 миллионов.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач.

Летом 2017-го года «Барселона» продала Неймара в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона.

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Источник — Mundo Deportivo

(9 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.03.2020 17:58
    +1
    Холанда давай !!!
    Неймара нах!!!!
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 04.03.2020 17:57
    0
    Та это бред. Не будет барса его выкупать.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 04.03.2020 17:48
    +1
    Деньги на ветер. Через год она начнёт нюни распускать, капризничать и со скандалом снова покинет Барселону
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.03.2020 17:58
    +1
    Холанда давай !!!
    Неймара нах!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 04.03.2020 17:48
    +1
    Деньги на ветер. Через год она начнёт нюни распускать, капризничать и со скандалом снова покинет Барселону
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 04.03.2020 17:57
    0
    Та это бред. Не будет барса его выкупать.
    Ссылка
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