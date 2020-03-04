СТАХОВСКИЙ: «Запорожская Юность – лучший зал, в котором мы играли дома»

Поединок Кубка Дэвиса Украина – Тайвань состоится 7-8 марта в Запорожье. Сборная Украины уже опробовала корт предстоящей баталии. По словам Сергея Стаховского, «Юность» - лучший украинский спорткомплекс, в котором играла сборная Украины.

«Местная «Юность» – лучший зал, в котором мы когда-либо играли дома. По совокупности причин. Например, отмечу освещение. Ну а раздевалки – просто топ. Реально топ. Если даже сравнивать с турнирами АТР, они будут выделяться с лучшей стороны», - сказал Стаховский.

Запорожье станет 10-м украинским городом, принимающим поединки Кубка Дэвиса. Чаще всех неофициальный чемпионат мира на уровне сборных видели Днепр (Днепропетровск) и Киев – по 7 раз. Дважды принимали гостей Одесса, Донецк и Буча; по одному разу – Харьков, Черкассы, Каховка и Кременчуг.