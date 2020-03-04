Металлист 1925 — Авангард U-19 — 4:0. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Соперником «желто-синих» стал харьковский «Авангард» U-19.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Авангард» U-19 — 4:0
Голы: Дерек 4, Савин 8, Банасевич 21, Дмитренко 81
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Источник — ФК Металлист 1925
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