Роман ЯРЕМЧУК: Переход из Динамо в Гент - одно из самых правильных решений

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рад, что решился на переезд в Бельгию, где последние несколько лет он прогрессирует и летом может получить шанс перейти в топ-чемпионат.
«На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в команде U19 и дубле «Динамо». Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. Потом был переход [на правах аренды] в «Александрию», где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе «Динамо».
Впрочем, в итоге я ушел в «Гент», и считаю это одним из самых правильных решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное. В Бельгии я стал более зрелым игроком».
«Именно из «Гента» получил первый вызов в сборную, что стало одним из самых больших событий в моей жизни», - сказал Яремчук.
Сейчас форвард восстанавливается после травмы и вскоре должен вернуться на поле.
Источник — УЕФА
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Б-блядина
Д-донецкая
С-сосущая
М-медленно
И еще Матузалем и Илсиньо просто так беэали из золотой клетки да?
Б-блядина
Д-донецкая
С-сосущая
М-медленно
И еще Матузалем и Илсиньо просто так беэали из золотой клетки да?
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