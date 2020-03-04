Роман ЯРЕМЧУК: Переход из Динамо в Гент - одно из самых правильных решений

Игрок доволен тем, как развивается его карьера

  • 04.03.2020 15:33
  • 673 просмотра
  • 6 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: Переход из Динамо в Гент - одно из самых правильных решений
© twitter.com/KAAGent

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рад, что решился на переезд в Бельгию, где последние несколько лет он прогрессирует и летом может получить шанс перейти в топ-чемпионат.

«На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в команде U19 и дубле «Динамо». Я понял, что нужно очень серьезно относиться к делу, если хочу добиться успеха. Потом был переход [на правах аренды] в «Александрию», где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе «Динамо».

Впрочем, в итоге я ушел в «Гент», и считаю это одним из самых правильных решений в жизни. Очень рад, что играю за эту команду и не так давно продлил контракт. Клуб меня по-настоящему ценит, а для футболиста это, наверное, самое важное. В Бельгии я стал более зрелым игроком».

«Именно из «Гента» получил первый вызов в сборную, что стало одним из самых больших событий в моей жизни», - сказал Яремчук.

Сейчас форвард восстанавливается после травмы и вскоре должен вернуться на поле.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.03.2020 15:51
    0
    Не знаю... чего-то заипало его нытье это бесконечное, такое ощущение что он в реале сейчас играет
    Ссылка
    Evil
      Evil, 04.03.2020 15:49
    0
    aka, 04.03.2020 15:47
    1000 процентов,дядя Рома. Вовремя уйти из этого БДСМ-клюба - надо иметь ум и яйца. Удачи
    срака,
    Б-блядина
    Д-донецкая
    С-сосущая
    М-медленно
    И еще Матузалем и Илсиньо просто так беэали из золотой клетки да?
    Ссылка
    aka
      aka, 04.03.2020 15:47
    0
    1000 процентов,дядя Рома. Вовремя уйти из этого БДСМ-клюба - надо иметь ум и яйца. Удачи
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2020 15:41
    0
    Всё правильно,уйти из Динамо это единственное правильное решение для любого игрока
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 15:38
    +1
    Нажаль, на даний момент для будь-якого молодого гравця перехід з Динамо в інший клуб швидше за все буде правильним рішенням.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:36
    +1
    Спроси их может они и Шапаренко заберут-погибнет же парень
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 04.03.2020 15:38
    +1
    Нажаль, на даний момент для будь-якого молодого гравця перехід з Динамо в інший клуб швидше за все буде правильним рішенням.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 15:36
    +1
    Спроси их может они и Шапаренко заберут-погибнет же парень
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.03.2020 15:51
    0
    Не знаю... чего-то заипало его нытье это бесконечное, такое ощущение что он в реале сейчас играет
    Ссылка
    Evil
      Evil, 04.03.2020 15:49
    0
    aka, 04.03.2020 15:47
    1000 процентов,дядя Рома. Вовремя уйти из этого БДСМ-клюба - надо иметь ум и яйца. Удачи
    срака,
    Б-блядина
    Д-донецкая
    С-сосущая
    М-медленно
    И еще Матузалем и Илсиньо просто так беэали из золотой клетки да?
    Ссылка
    aka
      aka, 04.03.2020 15:47
    0
    1000 процентов,дядя Рома. Вовремя уйти из этого БДСМ-клюба - надо иметь ум и яйца. Удачи
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2020 15:41
    0
    Всё правильно,уйти из Динамо это единственное правильное решение для любого игрока
    Ссылка
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