Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Обещаю, что в следующем матче мы сыграем лучше»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал матч чемпионата против «Умраниеспор» (1:1), который состоялся в минувшее воскресенье.

«Я обещаю, что мы сыграем намного лучше в следующем матче! Никогда не сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 22 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.