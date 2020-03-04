Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Обещаю, что в следующем матче мы сыграем лучше»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал матч чемпионата против «Умраниеспор» (1:1), который состоялся в минувшее воскресенье.
«Я обещаю, что мы сыграем намного лучше в следующем матче! Никогда не сдавайтесь», — написал Селезнев в Instagram.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 22 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.