Карпаты отдали Толочко в Калуш

21-летний украинский полузащитник львовских «Карпат» Роман Толочко до конца чемпионата будет выступать за «Калуш» на правах аренды.
В текущем сезоне Толочко провел за «Карпаты» всего один матч в УПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.
«Калуш» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Украины.
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Источник — ФК Карпаты
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