Карпаты отдали Толочко в Калуш

21-летний украинский полузащитник львовских «Карпат» Роман Толочко до конца чемпионата будет выступать за «Калуш» на правах аренды.

В текущем сезоне Толочко провел за «Карпаты» всего один матч в УПЛ. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 тысяч.

«Калуш» занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги Украины.