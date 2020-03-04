Аякс подписал хавбека Сантоса Джованни

Амстердамский «Аякс» заключил контракт с 18-летним бразильским полузащитником «Сантоса» Джованни Мэнсоном Рибейро. Игрок перешел в нидерландский клуб на правах свободного агента.

Контракт рассчитан до июня 2024-го года. Джованни будет защищать цвета молодежной команды «Аякса».

Для того, чтобы завершить трансфер, «Аякс» был вынужден обратиться в ФИФА. Ранее переходу препятствовали «Сантос» и Футбольная ассоциация Бразилии. Тем не менее, ФИФА разрешила «Аяксу» зарегистрировать футболиста.