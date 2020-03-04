Аякс подписал хавбека Сантоса Джованни

Контракт с бразильским футболистом рассчитан до 2024-го года

  • 04.03.2020 14:32
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Аякс подписал хавбека Сантоса Джованни
© ФК Аякс. Джованни Мэнсон Рибейро

Амстердамский «Аякс» заключил контракт с 18-летним бразильским полузащитником «Сантоса» Джованни Мэнсоном Рибейро. Игрок перешел в нидерландский клуб на правах свободного агента.

Контракт рассчитан до июня 2024-го года. Джованни будет защищать цвета молодежной команды «Аякса».

Для того, чтобы завершить трансфер, «Аякс» был вынужден обратиться в ФИФА. Ранее переходу препятствовали «Сантос» и Футбольная ассоциация Бразилии. Тем не менее, ФИФА разрешила «Аяксу» зарегистрировать футболиста.

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Источник — ФК Аякс

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