На матче Александрия – Динамо не будет VAR из-за неготовности стадиона

На центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» не будет работать система VAR.
Причиной изменения стала неготовность домашнего стадиона «Александрии» «Ника» к тестированию системы VAR, которое обязательно проводится на каждой арене перед использованием.
Вместо матча «Александрия» – «Динамо» VAR будет на поединке между «Десной» и «Зарей», который состоится 7 марта в Чернигове. Также арбитры смогут воспользоваться видеоповторами на матче «Днепр-1» – «Мариуполь» 8 марта.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Так и тут.
Kovalenkobrevno = Zport = J0e777 = MetalKH
Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
У вас будут вопросы?
Так и тут.
Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
У вас будут вопросы?
Во всем виноваты люди.
Если ты профан извини занимайся чем то другим.
Если профи пожалуйста предоставь то что от тебя требуют.
Просто это уже может быть скандальным матчем.
Так и тут.
Ах да точно.
Это ж АФУ.
Михайличенко был прав
Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
У вас будут вопросы?
Так и тут.
Ах да точно.
Это ж АФУ.
Михайличенко был прав
Так и тут.
Kovalenkobrevno = Zport = J0e777 = MetalKH
Так и тут.
Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
У вас будут вопросы?
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