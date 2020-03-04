На матче Александрия – Динамо не будет VAR из-за неготовности стадиона

На центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» не будет работать система VAR.

Причиной изменения стала неготовность домашнего стадиона «Александрии» «Ника» к тестированию системы VAR, которое обязательно проводится на каждой арене перед использованием.

Вместо матча «Александрия» – «Динамо» VAR будет на поединке между «Десной» и «Зарей», который состоится 7 марта в Чернигове. Также арбитры смогут воспользоваться видеоповторами на матче «Днепр-1» – «Мариуполь» 8 марта.