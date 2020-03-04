На матче Александрия – Динамо не будет VAR из-за неготовности стадиона

Вместо этого система видеопомощи арбитрам будет на поединке «Десна» – «Заря»

  • 04.03.2020 13:37
  • 1152 просмотра
  • 11 комментариев
На матче Александрия – Динамо не будет VAR из-за неготовности стадиона
© УАФ

На центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» не будет работать система VAR.

Причиной изменения стала неготовность домашнего стадиона «Александрии» «Ника» к тестированию системы VAR, которое обязательно проводится на каждой арене перед использованием. 

Вместо матча «Александрия» – «Динамо» VAR будет на поединке между «Десной» и «Зарей», который состоится 7 марта в Чернигове. Также арбитры смогут воспользоваться видеоповторами на матче «Днепр-1» – «Мариуполь» 8 марта.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 04.03.2020 14:15
    0
    Заканчивался чемпионат и тут вдруг оказалось, что стадион "Ника" не готов к ВАР! Занавесь) И я думаю, это не последний стадион...
    Ссылка
    Пятачок
    online
      Пятачок, 04.03.2020 14:12
    0
    Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Он не фанат столичного клуба. Это известный подкацапский тролль c несколькими аккаунтами:
    Kovalenkobrevno = Zport = J0e777 = MetalKH
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 04.03.2020 14:04
    +1
    Trasher311987, 04.03.2020 14:01
    Ну причем здесь.
    Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
    У вас будут вопросы?
    Я про другое говорил. Ссылка у комментатора ниже была к тому, что из-за судейства команда не может стать чемпионом (к примеру). Вот только проигрывает то она в основном из-за своего уровня футбола и около футбольной организации (президент, менеджмент и т.д.).
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 14:01
    0
    Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Ну причем здесь.
    Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
    У вас будут вопросы?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 14:00
    -1
    Shevchenka2019, 04.03.2020 13:56
    Тьфу...село без сільради...яка лє?!!!!
    Команда хорошая. А вот администрация стадиона, идиоты.
    Во всем виноваты люди.
    Если ты профан извини занимайся чем то другим.
    Если профи пожалуйста предоставь то что от тебя требуют.
    Просто это уже может быть скандальным матчем.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    +1
    serge_kr, 04.03.2020 13:56
    Ты сам хоть понял что сморозил?
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Ссылка
    Kassandra
    online
      Kassandra, 04.03.2020 13:59
    +2
    И почему это Александрии дома не нужен VAR? ))) Следующий шаг - назначить Балакина главным арбитром, и дело в шляпе! У Динамо нет шансов... )))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.03.2020 13:56
    0
    Zport., 04.03.2020 13:53
    Фєфєу планировало гадить Динамо с помощью ВАР, а прлучается наоборот. Решили убрать от греха подальше.
    Ты сам хоть понял что сморозил?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 13:56
    +4
    Тьфу...село без сільради...яка лє?!!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.03.2020 13:53
    +1
    Фєфєу планировало гадить Динамо с помощью ВАР, а прлучается наоборот. Решили убрать от греха подальше.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 13:41
    +1
    Скажите пожалуйста а как можно давать добро на Вар если не готов стадион??
    Ах да точно.
    Это ж АФУ.
    Михайличенко был прав
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 04.03.2020 13:56
    +4
    Тьфу...село без сільради...яка лє?!!!!
    Ссылка
    Kassandra
    online
      Kassandra, 04.03.2020 13:59
    +2
    И почему это Александрии дома не нужен VAR? ))) Следующий шаг - назначить Балакина главным арбитром, и дело в шляпе! У Динамо нет шансов... )))
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 04.03.2020 14:04
    +1
    Trasher311987, 04.03.2020 14:01
    Ну причем здесь.
    Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
    У вас будут вопросы?
    Я про другое говорил. Ссылка у комментатора ниже была к тому, что из-за судейства команда не может стать чемпионом (к примеру). Вот только проигрывает то она в основном из-за своего уровня футбола и около футбольной организации (президент, менеджмент и т.д.).
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    +1
    serge_kr, 04.03.2020 13:56
    Ты сам хоть понял что сморозил?
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.03.2020 13:53
    +1
    Фєфєу планировало гадить Динамо с помощью ВАР, а прлучается наоборот. Решили убрать от греха подальше.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 13:41
    +1
    Скажите пожалуйста а как можно давать добро на Вар если не готов стадион??
    Ах да точно.
    Это ж АФУ.
    Михайличенко был прав
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 04.03.2020 14:15
    0
    Заканчивался чемпионат и тут вдруг оказалось, что стадион "Ника" не готов к ВАР! Занавесь) И я думаю, это не последний стадион...
    Ссылка
    Пятачок
    online
      Пятачок, 04.03.2020 14:12
    0
    Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Он не фанат столичного клуба. Это известный подкацапский тролль c несколькими аккаунтами:
    Kovalenkobrevno = Zport = J0e777 = MetalKH
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 14:01
    0
    Ukraine Donetsk, 04.03.2020 13:59
    Фанаты столичного клуба как те кацапы. Лифты обосаны, дороги разбиты... Это США виновато.
    Так и тут.
    Ну причем здесь.
    Давайте ваш сосед не будет платить за коммуналку, а вы будете.
    У вас будут вопросы?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.03.2020 13:56
    0
    Zport., 04.03.2020 13:53
    Фєфєу планировало гадить Динамо с помощью ВАР, а прлучается наоборот. Решили убрать от греха подальше.
    Ты сам хоть понял что сморозил?
    Ссылка
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