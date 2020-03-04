ВИДЕО. Самбрано дебютировал за Боку и сразу уберег команду от гола

Экс-защитник «Динамо» провел премьерный матч за «Бока Хуниорс»

  • 04.03.2020 11:44
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Самбрано дебютировал за Боку и сразу уберег команду от гола
© Twitter. Карлос Самбрано

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который в зимнее трансферное окно сменил «Динамо» на «Бока Хуниорс», сегодня ночью по киевскому времени провел дебютный матч за аргентинскую команду.

Самбрано вышел в стартовом составе «Бока Хуниорс» на гостевой матч Кубка Либертадорес против «Каракаса».

На 40-й минуте Самбрано дважды спас свою команду от пропущенного гола. Сперва он отменно сыграл на опережение, выбив мяч, а затем самоотверженно бросился в подкат и не позволил сопернику нанести удар по воротам своей команды.

На 66-й минуте Самбрано был заменен, а его команда завершила матч ничьей 1:1.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 11:46
    +2
    странно, там сразу выпустили ... у нас же пару лет "адаптации", 0 матчей в активе и до свидания, что это за политика у клуба если лег должен быть на голову минимум сильнее местных, загадочно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.03.2020 11:46
    +2
    странно, там сразу выпустили ... у нас же пару лет "адаптации", 0 матчей в активе и до свидания, что это за политика у клуба если лег должен быть на голову минимум сильнее местных, загадочно
    Ссылка
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