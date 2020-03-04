ВИДЕО. Самбрано дебютировал за Боку и сразу уберег команду от гола

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который в зимнее трансферное окно сменил «Динамо» на «Бока Хуниорс», сегодня ночью по киевскому времени провел дебютный матч за аргентинскую команду.
Самбрано вышел в стартовом составе «Бока Хуниорс» на гостевой матч Кубка Либертадорес против «Каракаса».
На 40-й минуте Самбрано дважды спас свою команду от пропущенного гола. Сперва он отменно сыграл на опережение, выбив мяч, а затем самоотверженно бросился в подкат и не позволил сопернику нанести удар по воротам своей команды.
Gran doble corte de #Zambrano! Primero despeje y después un punteo de atrás. Buen debut del peruano! 👇🏻 pic.twitter.com/KpPkOIU1Ub— Boca Info (@Labocatw) March 4, 2020
На 66-й минуте Самбрано был заменен, а его команда завершила матч ничьей 1:1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.