Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 марта, украинка Леся Цуренко (№152 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
Во втором круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Варвары Грачевой из России (№72 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на корте №16 после матча Бернарда Пера - Синь Ю Ван. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сразится против Кэти Бултер из Великобритании или Анны Блинковой из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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