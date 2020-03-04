Леся Цуренко – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 марта, украинка Леся Цуренко (№152 WTA) продолжит путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.



Во втором круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Варвары Грачевой из России (№72 WTA).



Поединок состоится вторым запуском на корте №16 после матча Бернарда Пера - Синь Ю Ван. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем раунде победительница матча сразится против Кэти Бултер из Великобритании или Анны Блинковой из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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