Воспитанник Шахтера перешел в стан чемпиона Польши

«Пяст» из Гливице подписал контракт с 23-летним вингером Денисом Арендаруком

  • 04.03.2020 09:41
  • 1739 просмотров
  • 0 комментариев
Воспитанник Шахтера перешел в стан чемпиона Польши
© ФК Рубикон. Денис Арендарук

Воспитанник академии «Шахтера» Денис Арендарук перешел в ряды действующего чемпиона Польши «Пяста» из Гливице.

Сообщается, что контракт подписан до конца сезона с опцией пролонгации еще на один сезон.

В «Пяст» Арендарук перебрался на правах свободного агента, по причине чего клуб смог зарегистрировать новичка после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что последнюю неделю Арендарук провел на просмотре в «Пясте», после чего клуб решил подписать с ним полноценный контракт.

Денис Арендарук являлся игроком молодежной команды «Шахтера», которая в 2015 году сыграла в финале Юношеской лиги УЕФА против «Челси» (2:3). Вингер вышел в стартовом составе на тот матч, а вместе с ним за «горняков» сыграли Николай Матвиенко, Андрей Борячук, Александр Зубков, а действующий игрок первой команды донецкого клуба Виктор Коваленко в том поединке вышел на замену, так как из-за проблем со здоровьем не мог провести полный матч.

Напомним, в последнее время Денис Арендарук выступал за аматорский клуб «Рубикон», базирующийся в Киевской области.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Przeglad Sportowy

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности