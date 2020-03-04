Воспитанник Шахтера перешел в стан чемпиона Польши

Воспитанник академии «Шахтера» Денис Арендарук перешел в ряды действующего чемпиона Польши «Пяста» из Гливице.

Сообщается, что контракт подписан до конца сезона с опцией пролонгации еще на один сезон.

В «Пяст» Арендарук перебрался на правах свободного агента, по причине чего клуб смог зарегистрировать новичка после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что последнюю неделю Арендарук провел на просмотре в «Пясте», после чего клуб решил подписать с ним полноценный контракт.

Денис Арендарук являлся игроком молодежной команды «Шахтера», которая в 2015 году сыграла в финале Юношеской лиги УЕФА против «Челси» (2:3). Вингер вышел в стартовом составе на тот матч, а вместе с ним за «горняков» сыграли Николай Матвиенко, Андрей Борячук, Александр Зубков, а действующий игрок первой команды донецкого клуба Виктор Коваленко в том поединке вышел на замену, так как из-за проблем со здоровьем не мог провести полный матч.

Напомним, в последнее время Денис Арендарук выступал за аматорский клуб «Рубикон», базирующийся в Киевской области.