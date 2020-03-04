AS: «Украина – одно из откровений квалификации на Евро-2020»

Авторитетное испанское издание представило соперника «красной фурии» по розыгрышу Лиги наций

  • 04.03.2020 09:21
  • 955 просмотров
  • 2 комментария
AS: «Украина – одно из откровений квалификации на Евро-2020»
© УЕФА. Лига наций

Известное и авторитетное издание AS опубликовало представление сборной Украины, которая стала соперником национальной сборной Испании по второму в истории розыгрышу Лиги наций УЕФА.

«Сборная Украины – несомненно одно из откровений квалификации на Евро-2020. Украинцы выиграли группу у Португалии. Ни много, ни мало, Португалии Криштиану Роналду, которую они смогли заслуженно обыграть в незабываемом матче в Киеве. После многих лет проблем, несмотря на хороших игроков в «Шахтере» и «Динамо», именно Шевченко исправляет миф об украинском футболе.

Некоторые футболисты появились в последнем цикле, и за ними следует внимательно следить. Это защитники Матвиенко («Шахтер») и Миколенко («Динамо»), полузащитники Зинченко («Манчестер Сити») и Малиновский («Аталанта»), нападающий Яремчук («Гент»).

Не забывайте, что Украина является действующим чемпионом мира U-20, и что некоторые из этих игроков в ближайшие месяцы будут стучаться в главную команду. Например, вратарь Лунин (играет в аренде в «Овьедо» из «Реала»). Шевченко проделал значительную работу и результаты команды говорят сами за себя. Это сложный соперник», - делится мнением обозреватель издания Ариц Габилондо.

Напомним, помимо Испании и Украины в группе А4 сыграют команды Германии и Швейцарии.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 09:46
    0
    Поваги не увидел, предостережение для своих увидел. Какой миф об украинском футболе они там себе придумали?
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 04.03.2020 09:37
    +1
    Приємно, що пишуть з повагою
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 04.03.2020 09:37
    +1
    Приємно, що пишуть з повагою
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 09:46
    0
    Поваги не увидел, предостережение для своих увидел. Какой миф об украинском футболе они там себе придумали?
    Ссылка
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