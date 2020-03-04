AS: «Украина – одно из откровений квалификации на Евро-2020»

Известное и авторитетное издание AS опубликовало представление сборной Украины, которая стала соперником национальной сборной Испании по второму в истории розыгрышу Лиги наций УЕФА.

«Сборная Украины – несомненно одно из откровений квалификации на Евро-2020. Украинцы выиграли группу у Португалии. Ни много, ни мало, Португалии Криштиану Роналду, которую они смогли заслуженно обыграть в незабываемом матче в Киеве. После многих лет проблем, несмотря на хороших игроков в «Шахтере» и «Динамо», именно Шевченко исправляет миф об украинском футболе.

Некоторые футболисты появились в последнем цикле, и за ними следует внимательно следить. Это защитники Матвиенко («Шахтер») и Миколенко («Динамо»), полузащитники Зинченко («Манчестер Сити») и Малиновский («Аталанта»), нападающий Яремчук («Гент»).

Не забывайте, что Украина является действующим чемпионом мира U-20, и что некоторые из этих игроков в ближайшие месяцы будут стучаться в главную команду. Например, вратарь Лунин (играет в аренде в «Овьедо» из «Реала»). Шевченко проделал значительную работу и результаты команды говорят сами за себя. Это сложный соперник», - делится мнением обозреватель издания Ариц Габилондо.

Напомним, помимо Испании и Украины в группе А4 сыграют команды Германии и Швейцарии.