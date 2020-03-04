Сергей СТАХОВСКИЙ: «Уимблдон 2020 может стать для меня последним турниром»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, что может завершить карьеру после Уимблдона 2020:
«Я сосредоточен на крупных турнирах, потому что у меня все меньше мотивации играть на Челленджерах. Возможно, я не буду выступать на нескольких турнирах в Азии. Моя цель – Олимпиада. Если мне не удастся попасть на нее, то не исключаю, что Wimbledon-2020 станет для меня последним турниром.
Мне уже 34 года, я построил неплохую карьеру. Однако я не молодею, а в рейтинге занимаю 150-ю позицию. Я работаю над всеми аспектами своей игры, но результат меня не удовлетворяет. Возможно, я слишком многого хочу».
Источник — Tennis World USA
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