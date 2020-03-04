Александр КАРАВАЕВ: «Уже привык играть на позиции левого защитника»

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу над «Колосом» (2:0), которую киевляне одержали на «Олимпийском» в матче 21-го тура УПЛ:

– Александр, насколько привычно для вас было играть слева в защите?

– Уже привык играть на позиции левого защитника, когда Миколенко травмируется или имеет перебор желтых карточек. Если нужно, играю, почему нет. Конечно, не очень комфортно, ведь это не родная позиция, но профессиональный футболист должен уметь играть обеими ногами и полностью справляться со своими обязанностями.

– В целом довольны матчем?

– В принципе, да, но в начале была небольшая суета, не разобрались. Однако потом влились в игру, у нас начали появляться моменты. Хотя они были и у наших ворот.

– После матча с «Днепром» были настроены сегодня победить?

– Конечно, после поражений всегда выносишь урок. Что касается предыдущего матча, то первый тайм у нас был хороший, могли выигрывать с большим преимуществом, но во втором тайме так сложились обстоятельства... Уже забыли эту игру и движемся дальше. Конечно, сегодня хотелось только победить.

– Сегодня вы пробивали и с левой, и с правой ноги, но забить не удалось...

– Люблю играть на атаку, когда вижу, что это позволяет ситуация. Нужно правильно использовать свое пространство, потому что если будет обрезка, то соперник может забросить мяч в твою зону и убежать. Стараюсь всегда помогать, чтобы у группы атаки было больше вариантов.