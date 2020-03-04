Фран СОЛЬ: «Я хотел бы когда-нибудь сыграть за сборную Испании»

Форвард киевского «Динамо» Фран Соль, забивший гол в ворота «Колоса» (2:0), поделился эмоциями от матча 21-го тура УПЛ на «Олимпийском»:

– Фран, с какой мотивацией ты выходил на этот матч?

– Моя мотивация – забивать голы. Для нападающего это всегда важно. И сегодня это стало для меня главной мотивацией.

– Ты на сто процентов доволен своей игрой или есть над чем работать?

– Естественно, никто не идеален. Идеальных игр не бывает. Я делал неплохие забегания, старался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда до меня доходил мяч. Тем не менее, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче. Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю награду за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня ранее.

– Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций, по итогам которой Украина встретится с Испанией. Хотел ли бы ты сыграть за сборную на «Олимпийском»?

– Конечно, я бы хотел когда-нибудь сыграть за национальную сборную своей страны. Знаю, что этого очень непросто достичь, но это моя мечта, к которой я буду стараться приблизиться. Это долгий путь, я должен тяжело трудиться, много играть и забивать много мячей.