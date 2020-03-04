Цуренко успешно прошла первый раунд на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс

В стартовом матче украинка победила американку Даниэль Лао в трех сетах

  • 04.03.2020 03:36
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Цуренко успешно прошла первый раунд на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс
© Twitter. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко (WTA 152) успешно начала свой путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
 
В стартовом матче украинка победила американку Даниэль Лао (WTA 198) в трех сетах. Матч длился 1 час и 51 минуту. 

WTA 125k. Индиан-Уэллс

Женщины, 1/32 финала

Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) [Q]  – 6:3, 3:6, 6:1

Далее по сетке Цуренко встретится с Варварой Грачевой из России (WTA 100).

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Источник — Sport.ua

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