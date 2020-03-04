В Италии предложили отменить все спортивные мероприятия на месяц

Причиной является вспышка коронавируса на Апеннинском полуострове

  • 04.03.2020 02:23
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В Италии предложили отменить все спортивные мероприятия на месяц
© ФК Ювентус

Правительство Италии собирается отменить все спортивные мероприятия на месяц, включая матчи Серии A. Причиной является быстрое распространение коронавируса в стране.

Предлагается не проводить в течение 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, а дистанция между ними менее метра.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может издать указ в самое ближайшее время. В Италии зафиксировано уже более 2500 случаев заражения коронавирусом, умерло 79 человек.

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Источник — ANSA

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