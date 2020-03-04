В Италии предложили отменить все спортивные мероприятия на месяц

Правительство Италии собирается отменить все спортивные мероприятия на месяц, включая матчи Серии A. Причиной является быстрое распространение коронавируса в стране.
Предлагается не проводить в течение 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, а дистанция между ними менее метра.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может издать указ в самое ближайшее время. В Италии зафиксировано уже более 2500 случаев заражения коронавирусом, умерло 79 человек.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ANSA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.