В Италии предложили отменить все спортивные мероприятия на месяц

Правительство Италии собирается отменить все спортивные мероприятия на месяц, включая матчи Серии A. Причиной является быстрое распространение коронавируса в стране.

Предлагается не проводить в течение 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, а дистанция между ними менее метра.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может издать указ в самое ближайшее время. В Италии зафиксировано уже более 2500 случаев заражения коронавирусом, умерло 79 человек.