Индиан-Уэллс. Завацкая с камбэком прошла первый круг

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№105 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга украинка совершила камбэк в поединке с американкой Франческой Ди Лоренцо (№124 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 1:6, 6:1, 6:3
В следующем круге Завацкая сразится против восьмой сеяной Чжу Линь из Китая.
Отметим, что Катарина прервала серию из трех поражений подряд.
Ранее на турнире в Монтеррее Катерина Бондаренко выиграла матч первого круга.
Источник — Sport.ua
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