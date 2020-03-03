Индиан-Уэллс. Завацкая с камбэком прошла первый круг

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№105 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.

В матче первого круга украинка совершила камбэк в поединке с американкой Франческой Ди Лоренцо (№124 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 1:6, 6:1, 6:3

В следующем круге Завацкая сразится против восьмой сеяной Чжу Линь из Китая.

Отметим, что Катарина прервала серию из трех поражений подряд.

Ранее на турнире в Монтеррее Катерина Бондаренко выиграла матч первого круга.