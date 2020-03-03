Левый берег: Вадим Гутцайт может стать новым министром спорта

Олимпийский чемпион по фехтованию может войти в состав нового правительства

  • 03.03.2020 20:55
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Левый берег: Вадим Гутцайт может стать новым министром спорта
© thebabel. Вадим Гутцайт

В среду, четвертого марта,  вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства.

По информации источника, олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Сейчас должность министра культуры, молодежи и спорта занимает Владимир Бородянский.

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Источник — lb.ua

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