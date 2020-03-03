Левый берег: Вадим Гутцайт может стать новым министром спорта

В среду, четвертого марта, вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства.
По информации источника, олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.
Сейчас должность министра культуры, молодежи и спорта занимает Владимир Бородянский.
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Источник — lb.ua
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