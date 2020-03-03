Катарина Завацкая – Франческа Ди Лоренцо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинка Катарина Завацкая (№105 WTA) начнет свой путь на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
В стартовом матче украинка сразится с американкой Франческой Ди Лоренцо (№124 WTA).
Начало матча в 20:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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