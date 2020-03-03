ЦЫГАНЫК: « У Михайличенко есть абсолютный кредит доверия до конца сезона»

Спортивный журналист считает, что у «Динамо» ситуация совсем не критическая

  • 03.03.2020 18:39
  • 1380 просмотров
  • 9 комментариев
ЦЫГАНЫК: « У Михайличенко есть абсолютный кредит доверия до конца сезона»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о своей информации насчет перспектив наставника «Динамо» Алексея Михайличенко:

«У Михайличенко до завершения чемпионата есть абсолютный кредит доверия. Если «Динамо» закончит сезон на втором месте, то он будет готовить команду к матчам квалификации Лиги чемпионов. У Михайличенко есть еще 12 матчей, а у киевлян ситуация совсем не критическая.

Не считаю, что «Динамо» провально сыграло с СК «Днепр-1». Киевляне полтора тайма контролировали ситуацию на поле. Днепряне же в большинстве ничего не могли сделать. Но в какой-то момент «Динамо» само начало создавать себе проблемы. Плюс сыграла роль мотивация Супряги».

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 03.03.2020 19:48
    +1
    Ігор ти далекий експерт. Ця програма гол це повне дно. Мені противно слухати тебе і твою помічницю так і читати твої коменти. Цей титанік не тоне а давно потонув. Ці хомяки працюють на парашу, і ця колись легендарна команда вже НІКОЛИ не буде на провідних ролях. НІКОЛИ. Поки не перейде у руки українців. А так цирк-шапіто.
    Ссылка
    Barilko
    online
      Barilko, 03.03.2020 19:46
    +1
    После Реброва, каждый следующий тренер спускает ДК все ниже и ниже. Нужен иностранный специалист с современными взглядами на игру, а то так и будем тепло вспоминать попередников при которых было хоть что-то.
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:15
    +1
    И это очень плохо, ребята. Аж настроение испортилось...
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    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 19:03
    +1
    Плюс сыграла роль мотивация Супряги».
    ----------------------------------
    Чтобы обыгрывать немотивированного противника, тренер не нужен.
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    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 18:58
    +1
    Вся надежда на Зорьку и Скрипника.
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 18:56
    -1
    Грызунок! Даёшь кредит доверия держателю монускриптов Гвардиолы- Моуриньо лет на 10-ть
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    axylinam
    online
      axylinam, 03.03.2020 18:56
    0
    Пора организовать Михайличенко прощальный матч и заодно отобрать навечно тренерскую лицензию и запретить подходить к стадиону ближе,чем на сто тысяч километров
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.03.2020 18:52
    0
    У нього є абсолютний шанс обіс-ся не потрапивши навіть до кваліфікації ЛЧ....
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.03.2020 18:49
    +2
    Когда и где состоится прощание с некогда ЛГЕНДАРНЫМ КЛУБОМ? Будут ли зарыты навсегда сестры Сучкисы, хороший футболист и никакущий тренер Михайличенко???
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 03.03.2020 18:49
    +2
    Когда и где состоится прощание с некогда ЛГЕНДАРНЫМ КЛУБОМ? Будут ли зарыты навсегда сестры Сучкисы, хороший футболист и никакущий тренер Михайличенко???
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 03.03.2020 19:48
    +1
    Ігор ти далекий експерт. Ця програма гол це повне дно. Мені противно слухати тебе і твою помічницю так і читати твої коменти. Цей титанік не тоне а давно потонув. Ці хомяки працюють на парашу, і ця колись легендарна команда вже НІКОЛИ не буде на провідних ролях. НІКОЛИ. Поки не перейде у руки українців. А так цирк-шапіто.
    Ссылка
    Barilko
    online
      Barilko, 03.03.2020 19:46
    +1
    После Реброва, каждый следующий тренер спускает ДК все ниже и ниже. Нужен иностранный специалист с современными взглядами на игру, а то так и будем тепло вспоминать попередников при которых было хоть что-то.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.03.2020 19:15
    +1
    И это очень плохо, ребята. Аж настроение испортилось...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 19:03
    +1
    Плюс сыграла роль мотивация Супряги».
    ----------------------------------
    Чтобы обыгрывать немотивированного противника, тренер не нужен.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 03.03.2020 18:58
    +1
    Вся надежда на Зорьку и Скрипника.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.03.2020 18:56
    0
    Пора организовать Михайличенко прощальный матч и заодно отобрать навечно тренерскую лицензию и запретить подходить к стадиону ближе,чем на сто тысяч километров
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.03.2020 18:52
    0
    У нього є абсолютний шанс обіс-ся не потрапивши навіть до кваліфікації ЛЧ....
    Ссылка
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