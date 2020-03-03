ЦЫГАНЫК: « У Михайличенко есть абсолютный кредит доверия до конца сезона»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о своей информации насчет перспектив наставника «Динамо» Алексея Михайличенко:

«У Михайличенко до завершения чемпионата есть абсолютный кредит доверия. Если «Динамо» закончит сезон на втором месте, то он будет готовить команду к матчам квалификации Лиги чемпионов. У Михайличенко есть еще 12 матчей, а у киевлян ситуация совсем не критическая.

Не считаю, что «Динамо» провально сыграло с СК «Днепр-1». Киевляне полтора тайма контролировали ситуацию на поле. Днепряне же в большинстве ничего не могли сделать. Но в какой-то момент «Динамо» само начало создавать себе проблемы. Плюс сыграла роль мотивация Супряги».