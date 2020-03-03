Известный клуб Зимбру из Молдовы снялся с чемпионата

Директор клуба рассказал, что причиной стало отсутствие финансирования

  • 03.03.2020 18:17
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  • 1 комментарий
Известный клуб Зимбру из Молдовы снялся с чемпионата
© ziarulnational.md. Севастьян Ботнарь

Главная команда кишиневского «Зимбру» снялась с чемпионата Молдовы 2020 и фактически прекратила существование. Директор клуба Севастьян Ботнарь рассказал, что причиной стало отсутствие финансирования:

«Основная команда больше не существует. Снятие с первенства поможет нам урегулировать финансовое положение. Если к следующему году решение не будет найдено, взрослой команды у нас не будет».

Главный спонсор клуба, Николай Черный, больше не хочет вкладывать деньги в основную команду, но продолжит инвестировать в академию «Зимбру». Долги клуба составляют 6 миллионов лей ($350 тысяч).

Ботнарь пригласил деловых людей, сторонников и тех, кто хочет, чтобы команда существовала, на круглый стол 6 марта, на котором можно будет найти решение проблемы.

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:58
    0
    символ молдавского футбола...... мдя настораживает
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 19:58
    0
    символ молдавского футбола...... мдя настораживает
    Ссылка
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