Известный клуб Зимбру из Молдовы снялся с чемпионата

Главная команда кишиневского «Зимбру» снялась с чемпионата Молдовы 2020 и фактически прекратила существование. Директор клуба Севастьян Ботнарь рассказал, что причиной стало отсутствие финансирования:

«Основная команда больше не существует. Снятие с первенства поможет нам урегулировать финансовое положение. Если к следующему году решение не будет найдено, взрослой команды у нас не будет».

Главный спонсор клуба, Николай Черный, больше не хочет вкладывать деньги в основную команду, но продолжит инвестировать в академию «Зимбру». Долги клуба составляют 6 миллионов лей ($350 тысяч).

Ботнарь пригласил деловых людей, сторонников и тех, кто хочет, чтобы команда существовала, на круглый стол 6 марта, на котором можно будет найти решение проблемы.