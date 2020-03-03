Японцы, на выход! В Лейпциге выгнали 20 азиатов с игры Бундеслиги

Немецкие СМИ сообщили, что около 20 японских фанатов были изгнаны службой безопасности со стадиона во время игры Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Байером» 1 марта.

РБ Лейпциг принес извинения за «ошибку» перед японскими болельщиками. Клуб не уточнил, в чем заключалась «ошибка». События происходили из-за опасений заражением коронавирусом.

Клуб заявил, что офицеры безопасности на стадионе следовали указаниям института Роберта Коха – немецкого центра по контролю и профилактике заболеваний – в отношении групп людей из пострадавших районов, но «ошибка была допущена по отношении к нашим японским гостям».

В клубе из Лейпцига сообщили, что собираются связаться с соответствующими людьми и пригласить их на следующую игру. Число людей, зараженных коронавирусом в Германии, резко возросло до 129 в воскресенье. Уже зарегистрированы случаи заражения Covid-19 в 9 из 16 регионов страны.