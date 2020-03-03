Японцы, на выход! В Лейпциге выгнали 20 азиатов с игры Бундеслиги

Немецкие службы безопасности перестраховываются из-за коронавируса

  • 03.03.2020 16:45
  • 3292 просмотра
  • 5 комментариев
Японцы, на выход! В Лейпциге выгнали 20 азиатов с игры Бундеслиги
© Twitter

Немецкие СМИ сообщили, что около 20 японских фанатов были изгнаны службой безопасности со стадиона во время игры Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Байером» 1 марта.

РБ Лейпциг принес извинения за «ошибку» перед японскими болельщиками. Клуб не уточнил, в чем заключалась «ошибка». События происходили из-за опасений заражением коронавирусом.

Клуб заявил, что офицеры безопасности на стадионе следовали указаниям института Роберта Коха – немецкого центра по контролю и профилактике заболеваний – в отношении групп людей из пострадавших районов, но «ошибка была допущена по отношении к нашим японским гостям».

В клубе из Лейпцига сообщили, что собираются связаться с соответствующими людьми и пригласить их на следующую игру. Число людей, зараженных коронавирусом в Германии, резко возросло до 129 в воскресенье. Уже зарегистрированы случаи заражения Covid-19 в 9 из 16 регионов страны.

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Источник — BBC

(12 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.03.2020 17:40
    +4
    Yanykovich, 03.03.2020 17:30
    Да особенно власть порохоботов бы визжала как сучки
    Ты шо не рад приходу зебилов? Отличные ребята, правда бюджет выполняют на 2/3. Ну ничего, таким как ты 100% было много, вы 30% Игорю Валерьевичу и еще группе бедных зебилов миллиардеров скинитесь.
    Ссылка
    Yanykovich
      Yanykovich, 03.03.2020 17:30
    -6
    Александр Купцов, 03.03.2020 16:55
    Ахахах)) У нас бы СМИ уже растерзало государство, Авакова и всех всех)) Распустили бы партламент и президенту объявили импичмент, 3 майдана б собрали )) а здесь просто пришласили на следующую игру))))
    Да особенно власть порохоботов бы визжала как сучки
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 03.03.2020 17:05
    +1
    Ничего себе новость, перепутали с китайцами наверное?
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    Павел П
      Павел П, 03.03.2020 16:58
    -1
    человечество тупеет в геометрической прогрессии...когда уже всех накроет медным тазом,чтобы не наблюдать этот позор цивилизации!
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    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 03.03.2020 16:55
    0
    Ахахах)) У нас бы СМИ уже растерзало государство, Авакова и всех всех)) Распустили бы партламент и президенту объявили импичмент, 3 майдана б собрали )) а здесь просто пришласили на следующую игру))))
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.03.2020 17:40
    +4
    Yanykovich, 03.03.2020 17:30
    Да особенно власть порохоботов бы визжала как сучки
    Ты шо не рад приходу зебилов? Отличные ребята, правда бюджет выполняют на 2/3. Ну ничего, таким как ты 100% было много, вы 30% Игорю Валерьевичу и еще группе бедных зебилов миллиардеров скинитесь.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 03.03.2020 17:05
    +1
    Ничего себе новость, перепутали с китайцами наверное?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 03.03.2020 16:55
    0
    Ахахах)) У нас бы СМИ уже растерзало государство, Авакова и всех всех)) Распустили бы партламент и президенту объявили импичмент, 3 майдана б собрали )) а здесь просто пришласили на следующую игру))))
    Ссылка
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