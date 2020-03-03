Сборная Беларуси получит огромные призовые, если выйдет на Евро-2020

Глава Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборной Беларуси в случае выхода на чемпионат Европы 2020 года. Команда получит 80 процентов от общей суммы, которая будет выплачена УЕФА национальной федерации.
– За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивает серьезные премиальные – по 9,25 миллиона евро. Насколько велика их доля в случае успеха обещанная команде?
– Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь ничего менять не будем. Если пробьемся на Евро, команда получит 80 процентов от суммы.
Таким образом, сумма премиальных составит 7,4 млн евро. В случае успеха, выплаты будут проведены футболистам и персоналу национальной команды.
Источник — Прессбол
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