Сборная Беларуси получит огромные призовые, если выйдет на Евро-2020

Белорусская федерация футбола озвучила премиальные футболистам

  • 03.03.2020 14:45
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Сборная Беларуси получит огромные призовые, если выйдет на Евро-2020
© БФФ. Сборная Беларуси

Глава Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов назвал сумму премиальных для сборной Беларуси в случае выхода на чемпионат Европы 2020 года. Команда получит 80 процентов от общей суммы, которая будет выплачена УЕФА национальной федерации.

– За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивает серьезные премиальные – по 9,25 миллиона евро. Насколько велика их доля в случае успеха обещанная команде?

– Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь ничего менять не будем. Если пробьемся на Евро, команда получит 80 процентов от суммы.

Таким образом, сумма премиальных составит 7,4 млн евро. В случае успеха, выплаты будут проведены футболистам и персоналу национальной команды.

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Источник — Прессбол

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