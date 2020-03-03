Сергей КРИВЦОВ: «Мы четыре дня на выездах, включая шесть перелетов»

Защитник «Шахтера» - о том, как команде сложно играть не в родном городе

  • 03.03.2020 13:55
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  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Мы четыре дня на выездах, включая шесть перелетов»
© ФК Шахтер. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» рассказал о трудностях, которые испытывают игроки, играя в домашние матчи в Харькове.

«Мы не играем в родном городе, это тяжело. Со стороны кажется, что мы на самолетах летаем, но 4 дня мы находимся на выездах, включая 6 перелетов. А в Донецке ты садишься в машину и через 10 минут после матча уже дома с семьей, лежишь на диване и восстанавливаешься. Сейчас же мы после матчей едем в автобусе в аэропорт, летим в Борисполь, оттуда еще минут 40 ехать до Киева. Играя в 19 часов матч, мы только к часу ночи попадаем домой. В первую очередь это моральная проблема.

Но нам грех жаловаться, у нас есть контракты, стабильные выплаты и возможность хорошо жить в столице. В этом плане нас ничего не ограничивает. Понимаю других людей, которые там остались из-за нехватки средств, друзей и родственников в других городах, которые пережили те страшные события 2014/15 годов, когда максимально били по городу.

Печально, что в ХХI веке такое может произойти. Об этом уже много слов сказано, нам остается только смотреть со стороны. Мы, как футболисты, никак не можем повлиять на эту ситуацию», - сказал Кривцов.

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Источник — YouTube-канал FootBoom

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 03.03.2020 14:48
    -1
    Декабристки за мужьями на каторгу на перекладных ездили за тысячи вёрст,а здесь жены миллионеров не могут перебраться во-второй город страны,чтоб их кормильцам(не говорю любимым,так-как за любимыми поехали бы и в глушь) создать семейный уют по месту работы.
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