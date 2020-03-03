Роман ЯРЕМЧУК: На Евро все в руках Украины, но не ставим недостижимые цели

Форвард прокомментировал текущее состояние национальной команды

  • 03.03.2020 12:32
  • 1385 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: На Евро все в руках Украины, но не ставим недостижимые цели
© ffu.ua

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук считает, что национальная команда демонстрирует интересный футбол и может многого добиться под руководством тренера Андрея Шевченко

«Прежде всего, от игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры».

«Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы».

«Конечно, нам есть еще над чем работать - и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола».

«Задачи на Евро? Нет смысла ставить недостижимые цели. Прежде всего, хочется хорошо сыграть за Украину и друг за друга. Наша главная сила - в единстве. Сейчас у нас прекрасный коллектив, все друг друга поддерживают. Также у нас великолепный тренерский штаб, в котором собраны хорошие тактики. На Евро-2020 все будет в наших руках», - считает Яремчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности