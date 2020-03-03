Роман ЯРЕМЧУК: На Евро все в руках Украины, но не ставим недостижимые цели

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук считает, что национальная команда демонстрирует интересный футбол и может многого добиться под руководством тренера Андрея Шевченко

«Прежде всего, от игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко. Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры».

«Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы».

«Конечно, нам есть еще над чем работать - и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола».

«Задачи на Евро? Нет смысла ставить недостижимые цели. Прежде всего, хочется хорошо сыграть за Украину и друг за друга. Наша главная сила - в единстве. Сейчас у нас прекрасный коллектив, все друг друга поддерживают. Также у нас великолепный тренерский штаб, в котором собраны хорошие тактики. На Евро-2020 все будет в наших руках», - считает Яремчук.