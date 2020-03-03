Василий КАРДАШ: Динамо хочет реабилитироваться после поражения от Днепра-1

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш поделился ожиданиями от предстоящей игры киевлян с «Колосом».

- В матче с «Колосом» «Динамо» захочет реабилитироваться после проигрыша от «Днепра-1». Продолжается ожесточенная борьба за второе «лигочемпионовское» место, поэтому «Динамо» не имеет права терять очки. Болельщики киевлян ждут от команды побед и только побед.

- После поражения от «Днепра-1» динамовцы смогут собраться и показать свою игру с «Колосом»?

- Уровень игроков «Динамо» выше, чем у «Колоса», при всем уважении к команде из Коваливки. Конечно, динамовцы захотят показать совсем другую игру и реабилитироваться за поражение. Такой клуб, как «Динамо», всегда нацелен на максимальный результат.

- Какие сильные стороны в игре гостей можно было бы отметить?

- Прежде всего, это командная игра. Было усиление перед началом второй части сезона. Посмотрим, как проявят себя новички «Колоса».

- «Колос» уверенно закрепился в первой шестерке. В этом сезоне вас удивила эта команда?

- Никто не думал, что будет зубастый новичок, претендующий на первую шестерку. Думаю, и «Колосу» будет интересно попробовать себя на фоне сильного соперника.

- Восстановился Дуэлунд — это усиление для «Динамо»?

- Думаю, что да. Многие болельщики ждут от него результатов. В этом или следующем сезоне Миккель проявит себя с лучшей стороны. Класс игрока этому соответствует. Думаю, все получится. Конечно, место в стартовом составе — это шанс закрепиться и остаться в нем.

- Миколенко не сыграет с «Колосом» из-за дисквалификации. Пиварич сможет заменить Виталия?

- Подбор игроков у «Динамо» такой, что команда не может зависеть от одного игрока. Думаю, что, в любом случае, тренер найдет замену Миколенко. Это не критическая ситуация.

Поединок 21-го тура УПЛ «Динамо» — «Колос» состоится во вторник, 3-го марта, на НСК «Олимпийский» в 19:30 по киевскому времени.