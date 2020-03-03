Беньямин ВЕРБИЧ: «Миколенко - топ. Миллионов 40 уже стоит»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич в шутливой форме оценил партнера по команде Виталия Миколенко, который за последние годы добился существенного прогресса.
Ранее сообщалось, что к защитнику прицениваются итальянские клубы.
«Он мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит», - сказал Вербич в проекте «Неизвестное «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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ведь было такое действо-"Шахтер" оценил защитника Николая Матвиенко в сумму 35,5 миллионов евро (30 миллионов фунтов стерлингов),а если честно,то Миколенко на две головы выше Матвиенко,а его пасс на Ярмоленко, в игре с португальцами,просто конфетка.
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