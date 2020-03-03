Беньямин ВЕРБИЧ: «Миколенко - топ. Миллионов 40 уже стоит»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич в шутливой форме оценил партнера по команде Виталия Миколенко, который за последние годы добился существенного прогресса.

Ранее сообщалось, что к защитнику прицениваются итальянские клубы.

«Он мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит», - сказал Вербич в проекте «Неизвестное «Динамо».