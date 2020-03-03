Беньямин ВЕРБИЧ: «Миколенко - топ. Миллионов 40 уже стоит»

Хавбек «Динамо» в шутливой форме оценил партнера по команде

  • 03.03.2020 11:35
  • 2001 просмотр
  • 8 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Миколенко - топ. Миллионов 40 уже стоит»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич в шутливой форме оценил партнера по команде Виталия Миколенко, который за последние годы добился существенного прогресса.

Ранее сообщалось, что к защитнику прицениваются итальянские клубы.

«Он мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит», - сказал Вербич в проекте «Неизвестное «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 12:21
    0
    завидуйте молча
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 12:07
    -2
    Миколенко - ЛОХ. Миллионов 300 уже стоит
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 03.03.2020 12:01
    +2
    а Супряга, який виграв боротьбу в Миколенко і забив, всі 140 мільйонів
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.03.2020 11:55
    -2
    все покажет чемпионат Европы ,выстрелит там-цена в 40 лямов будет реальная
    ведь было такое действо-"Шахтер" оценил защитника Николая Матвиенко в сумму 35,5 миллионов евро (30 миллионов фунтов стерлингов),а если честно,то Миколенко на две головы выше Матвиенко,а его пасс на Ярмоленко, в игре с португальцами,просто конфетка.
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    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 03.03.2020 11:54
    +1
    Сховайте це інтерв"ю від Суркіса.
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.03.2020 11:53
    0
    Когда столько заплатят тогда и будет стоить. А так ...
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 03.03.2020 11:45
    -2
    Стоит то он стоит, только никто не покупает. Ценник хоть 200 лямов повесить можно, но что толку. Если за 10 продадут - то хорошо.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 03.03.2020 11:40
    -1
    Только миллионы чего турецких лир?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 03.03.2020 12:01
    +2
    а Супряга, який виграв боротьбу в Миколенко і забив, всі 140 мільйонів
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 03.03.2020 11:54
    +1
    Сховайте це інтерв"ю від Суркіса.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 12:21
    0
    завидуйте молча
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.03.2020 11:53
    0
    Когда столько заплатят тогда и будет стоить. А так ...
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