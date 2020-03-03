Вратарь Аякса Онана: «Клуб Серии A не подписал меня из-за цвета кожи»

Страж ворот мог оказаться в Италии

  • 03.03.2020 10:53
  • 1209 просмотров
  • 3 комментария
Вратарь Аякса Онана: «Клуб Серии A не подписал меня из-за цвета кожи»
© AS

Камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана, который приложил руки к последним успехам команды, ранее мог перебраться в итальянскую Серию A, однако, по словам игрока, его не захотели подписывать из-за цвета кожи.

«С одним из клубов Серии A мы вели продуктивные переговоры, все было хорошо. Пока их руководитель не позвонил и не сказал, что черный вратарь создаст проблемы с их болельщиками».

«Конечно, мне было обидно. Но я не расстраиваюсь. Я такой, какой есть. Что я могу изменить? Если кто-то меня не любит из-за цвета кожи, то это не моя проблема», - заявил Онана.

23-летний кипер является основным в «Аяксе» с 2016 года.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.03.2020 12:17
    0
    Сергей 1, 03.03.2020 10:59
    Поди Лацио
    Ні Наполі 100%
    Ссылка
    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 03.03.2020 11:02
    0
    В Милане играл чернокожий вратарь Дида, хорошо стоял и не было никаких проблем с цветом кожи. Онана вообще мегавратарь, нечего ему развлекать тупых макаронников. Пусть идет в лучшую в мире лигу - АПЛ.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.03.2020 10:59
    +4
    Поди Лацио
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.03.2020 10:59
    +4
    Поди Лацио
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 03.03.2020 12:17
    0
    Сергей 1, 03.03.2020 10:59
    Поди Лацио
    Ні Наполі 100%
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 03.03.2020 11:02
    0
    В Милане играл чернокожий вратарь Дида, хорошо стоял и не было никаких проблем с цветом кожи. Онана вообще мегавратарь, нечего ему развлекать тупых макаронников. Пусть идет в лучшую в мире лигу - АПЛ.
    Ссылка
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