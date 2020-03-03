Вратарь Аякса Онана: «Клуб Серии A не подписал меня из-за цвета кожи»

Камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана, который приложил руки к последним успехам команды, ранее мог перебраться в итальянскую Серию A, однако, по словам игрока, его не захотели подписывать из-за цвета кожи.

«С одним из клубов Серии A мы вели продуктивные переговоры, все было хорошо. Пока их руководитель не позвонил и не сказал, что черный вратарь создаст проблемы с их болельщиками».

«Конечно, мне было обидно. Но я не расстраиваюсь. Я такой, какой есть. Что я могу изменить? Если кто-то меня не любит из-за цвета кожи, то это не моя проблема», - заявил Онана.

23-летний кипер является основным в «Аяксе» с 2016 года.