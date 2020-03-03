Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Гвардиола сказал, что цифры будут против меня»

Украинский защитник объяснил, почему не смог закрепиться в каталонской «Барселоне»

  • 03.03.2020 10:58
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Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Гвардиола сказал, что цифры будут против меня»
© Twitter. Дмитрий Чигринский

33-летний украинский центральный защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал, почему ему не удалось закрепиться в каталонской «Барселоне».

«В «Барселоне» делаешь ошибку, чуть-чуть не так понимаешь игру — и тут же идет сильный резонанс.

После подписания контракта Гвардиола сказал мне: «Дима, на самом деле, эти цифры будут против тебя. Мы уже зимой знали, что хотим тебя подписать. Идеальный вариант был бы взять тебя тогда за €10-15 миллионов. Никто не придал бы этому значения. Ты был бы в команде, мы бы тебя постепенно подводили, ты бы впитывал наши идеи и философию игры. И постепенно интегрировался бы в игру, в состав. А так ты сейчас пришел, и это совсем другое отношение. Одна ошибка — и отношение будет совсем другим».

Не знаю насчет президента и его окружения, я чувствовал отношение прессы и болельщиков. Я многое понимал. Когда за тебя платят большие деньги, с тебя серьезный спрос. Слышал, мол, это будет такая связка с Пике, на десять лет позиция будет закрыта… Если люди так говорят, они ждут, что ты выйдешь и сразу начнешь играть.

С «Шахтером» я сыграл всего 12-15 игр в Лиге чемпионов, и мы выиграли Лигу Европы (Кубок УЕФА — прим. ред.). А «Барселона» — такое место… Приходит Коутиньо за €120 миллионов. Если он не отвечает ожиданиям… Это притом, что у него есть суперкласс, супермастерство. Но даже люди такого класса иногда оказываются не полностью готовы.

Идти в серьезный европейский клуб нужно после 25-ти, когда уже есть достаточно опыта», — считает Чигринский.

Чигринский перешел в «Барселону» из донецкого «Шахтера» летом 2009-го года за €25 миллионов. Всего футболист провел за «блаугранас» 14 матчей во всех турнирах. Летом 2010-го года «Шахтер» вернул Чигринского за €15 миллионов.

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Источник — Вацко Live

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