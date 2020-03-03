Александр ПРИЗЕТКО: «Скрипник быстро построил игру Зари»

Специалист считает, что у луганской команды появились уверенность и класс

  • 03.03.2020 10:17
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Александр ПРИЗЕТКО: «Скрипник быстро построил игру Зари»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о луганской «Заре».

«Мне симпатична «Заря» тем, что, когда пришел новый тренер, не последовало огромных вливаний, но при этом Виктор Скрипник быстро построил игру коллектива. Понятно, что до наилучших образцов еще далеко, но уже сейчас виден почерк луганчан, которые стараются контролировать мяч, команда молодая, но самое главное, что она хочет играть в футбол, каждый футболист знает свой маневр. И хотя прошлый матч с «Олимпиком» нельзя занести луганчанам в актив, они все равно победили, а от этого появляются уверенность и класс», — считает Призетко.

После 20-ти сыгранных туров «Заря» занимает второе место в чемпионате Украины, имея в активе 40 очков.

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Источник — zbirna.com

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