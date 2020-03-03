Сегодня сборная Украины узнает соперников по Лиге наций

Во вторник состоится жеребьевка

  • 03.03.2020 10:13
  • 2137 просмотров
  • 7 комментариев
Сегодня сборная Украины узнает соперников по Лиге наций
© ffu.ua

Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций. Трех своих соперников по квартету команда Андрея Шевченко узнает в 19:00.

В прошлом розыгрыше турнира, который был дебютным, Украина пробилась в элитный Дивизион A, а при жеребьевке будет в 3-й корзине. Команда получит по одному сопернику из оставшихся корзин.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Победители групп сыграют в решающий части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в Дивизион B.

Сам групповой этап скоротечный: сборная Украины проведет 6 туров с 3-го сентября по 17-е ноября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 03.03.2020 10:43
    0
    Хороші будуть матчі!
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 03.03.2020 10:40
    0
    Англія. Іспанія. Україна. Німеччина. Думаю буде норм
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 03.03.2020 10:39
    0
    Швейцарія, Італія, Україна, Ісландія
    Ссылка
    Дмитрий Захаренко
      Дмитрий Захаренко, 03.03.2020 10:36
    +1
    хорошо...Швейцария,Италия,Украина,Исландия!плохо Англия,Испания,Украина,Германия!
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 03.03.2020 10:36
    +3
    жаль, из 3-й корзины никто не попадет
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 03.03.2020 10:35
    0
    Нидерланди,Бельгія,Германия
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 10:15
    +2
    Англия,Италия,Украина,Хорватия
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 10:36
    +3
    жаль, из 3-й корзины никто не попадет
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 10:15
    +2
    Англия,Италия,Украина,Хорватия
    Ссылка
    Дмитрий Захаренко
      Дмитрий Захаренко, 03.03.2020 10:36
    +1
    хорошо...Швейцария,Италия,Украина,Исландия!плохо Англия,Испания,Украина,Германия!
    Ссылка
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 03.03.2020 10:43
    0
    Хороші будуть матчі!
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
      Kangoo Dingoo, 03.03.2020 10:40
    0
    Англія. Іспанія. Україна. Німеччина. Думаю буде норм
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 03.03.2020 10:39
    0
    Швейцарія, Італія, Україна, Ісландія
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 03.03.2020 10:35
    0
    Нидерланди,Бельгія,Германия
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности